КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА В МОСКВЕ
ВЫГОДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ КОМПАНИЙ ЛЮБОГО МАСШТАБА
Закажите эффективную маркетинговую стратегию у лучших специалистов Москвы: широкий спектр услуг по доступным ценам с гарантией на результат
- Упакуем бизнес в лучшем виде на зависть конкурентам – обещаю вам я, основатель агентства интернет - маркетинга ДС-АРТ Юрий Мейклер, и моя команда профессионалов.
- Творчество без границ: уникальный дизайн для исключительных проектов: не бойтесь выделятся из толпы.
- Несмотря на то, что на Западе каждая уважающая себя фирма задумывается о том, как и где она будет продаваться, еще на этапе «зачатия», на территории России не то что новички, даже опытные «игроки рынка» не всегда подозревают, что такое комплексное продвижение бренда.
КРАСИВАЯ ФОРМА –
УМЕЛОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Профессиональная упаковка бизнеса – это не просто о «впаривании» товаров, услуг доверчивой целевой аудитории. Это продуманное логичное пошаговое создание узнаваемого, интересного, концептуального имиджа бренда с:
- Привлекательным визуалом – логотипом, фирменным стилем, эффектным дизайном адаптивного сайта и страниц в социальных сетях;
- Выгодным коммерческим предложением – «уникальный продукт по низким ценам»;
- Эффективным продвижением и рекламой на всевозможных интернет -площадках, форумах (digital маркетинг);
- Яркой и узнаваемой печатной продукцией.
Комплексное продвижение бренда под ключ – не просто лояльность целевой аудитории, системная аналитика, стремительно растущие продажи, это эксклюзивный имидж компании, надежно закрепляющий ее позиции на рынке и отличающий от конкурентов с первого взгляда.
Реактивная упаковка –
ключ к успеху вашего бизнеса
Профессиональное
продвижение любого бренда
Умелое позиционирование, грамотная рекламная стратегия, четкое отслеживание реакции ЦА на новые товары, услуги, изменения цен, работа с репутацией – все это влияет на продаваемость продукта независимо от сегмента рынка.
Юридическая компания, медицинская клиника, точки розничной и оптовой торговли, личный бренд, салон красоты, студия организации свадеб и праздников: не важно, что вы продаете, главное – КОМУ и КАК вы это делаете.
Наше агентство берет на себя заботу о позиционировании и «раскрутке» бренда в ЛЮБОЙ нише.
Комплексная упаковка вашего бизнеса
Маркетинговое агентство полного цикла:
Думающие, интересующиеся, вовлеченные в процесс и кайфующие от своей работы профессионалы DS-ART «выведут в свет» и при этом не «пустят по миру» вашу компанию, попросту «скормив» рекламный бюджет ненасытным дизайнерам, интернет-маркетологам и другим специалистам.
«Цена – качество – быстрый результат (рост продаж)» - вот «три кита», на которых основывается наш подход к упаковке бизнеса.
Грамотное позиционирование бренда. Кто мы, что предлагаем, наша концепция, целевая аудитория, имидж, ценовая политика, стратегия развития.
01
Продуманный визуал. Он должен быть не только эстетичным и привлекательным, но и «рабочим». Логотип, фирменный стиль, дизайн основного сайта, адаптивов, страниц в социальных сетях, печатная продукция просто обязаны с первого взгляда вызывать прямую ассоциацию с брендом и возбуждать острое непреодолимое желание купить именно ваш товар, услугу ПРЯМО СЕЙЧАС.
02
Тематический блог. Классическая рубрика «вопрос-ответ», отзывы, информационные публикации о создателях бренда и самом продукте – все это вовлечет ЦА и положительно повлияет на рост продаж.
03
Выгодное и уникальное коммерческое предложение. «Не в лоб, а по лбу» - так не надо. Современный пользователь избалован обилием продукции на любой вкус и кошелек. Не «напаривать», а привлечь, заинтересовать, удержать, предложить то, чего нет у других, да еще и не за «все деньги мира» - вот рабочая стратегия продаж в 2023 году.
04
Видео. От профессиональной съемки продукта на подходящей локации до модных REELS в Instagram – в комплексном продвижении бренда нет мелочей, есть стратегически выверенные шаги вверх по лестнице развития компании.
05
Брендбук. «Покажи, кто ты, и что можешь» - эффектно, бросается в глаза, запоминается, хочется купить. Это официальный документ, в котором четко «прорисовывается» концепция, имидж, атрибуты, ЦА, фирменный стиль и другие элементы бренда. Над брендбуком стоит «заморочиться», ведь он - важная часть позиционирования компании на рынке.
06
Рассылки. Чат-боты, письма на e-mail постоянным и потенциальным клиентам, массовые уведомления о новых товарах или изменениях цен.
07
SMM, SERM продвижение. Правильно прорекламировать продукт в социальных сетях – искусство. Сотрудничество с блогерами, эффективные продающие тексты, «цепляющие» фото, таргет и контекст – здравствуй, современный интернет-маркетинг.
08
Аналитика, автоворонки, CRM. Мы следим, как работает та или иная стратегия, контролируем движение кривой продаж, налаживаем коммуникацию с ЦА.
09
Сайт компании. Дизайн ресурса должен отражать концепцию бренда, выделять его среди конкурентов, хорошо «читаться», не теряться на адаптивах и в мобильном приложении. Удобная навигация, скорость работы, отсутствие багов и другие элементы юзабилити – все это учитывается профессионалами Digital Systems ART.
10
ПРОДВИГАЕМ ВПЕРЕД И ВВЕРХ: на ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ: почему владельцы бизнеса выбирают наше агентство
Шок-контент: треть отечественных компаний даже в теории понятия не имеют, что такое позиционирование бренда. На практике это приводит к эпизодическим продажам, отсутствию узнаваемости, низкой лояльности аудитории и полному хаосу в ведении бизнеса. Деньги текут рекой – и все мимо.
Лучшие специалисты ДС-АРТ знают толк в позиционировании. Главное тому доказательство – собственная продаваемость: мы крепко стоим на ногах, помогаем подняться и «раскрутиться» как новичкам, так и опытным представителям конкурентного рынка товаров, услуг.
Ели вы доверите свой бизнес нашим профессиональным рукам, мы разберем его как конструктор, уберем ненужные детали и «встроим» те, которых ему недоставало. Не удивляйтесь – жесткие методы редко бывают экологичными, зато всегда эффективны и приводят к желаемому результату.
НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
Мы выражаем глубокую благодарность нашим партнерам и клиентам, с которыми сотрудничаем долгие годы. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, доверия и обоюдной выгоды.
Найдем достоинства и
нейтрализуем недостатки
Опираясь на сильные стороны бренда, мы выделим привлекательные для ЦА акценты и виртуозно скроем недоработки – а если попросите, и вовсе превратим их в достоинства.
Позиционирование – не просто лицо, имидж, концепция бренда, это длинная лестница, по ступенькам которой бизнес прокладывает путь к сердцам целевой аудитории.
Вы владелец бренда? Задайте себе парочку простых вопросов:
- 1. Что я продаю? И кому?
- 2. Кому понравится мой товар (услуга)?
- 3. Чем я отличаюсь от конкурентов?
Предполагаем, ответы будут стандартными – у меня широкая ЦА, моя продукция подойдет всем, я предлагаю низкие цены, быструю доставку, индивидуальный подход к каждому клиенту и постоянное расширение ассортимента.
Вся эта ерунда давно приелась каждому, кто хоть раз в день заходит в сеть. Так свой бренд не продают. Мы презентуем ваш бизнес трендово – так, как это действительно нужно делать в 2023 году. Заезженные формулировки и пустые коммерческие предложения – в топку.
Мы хищники в своем деле!
790+
Успешных проектов
55+
сотрудников
в команде
с 2014г
На связи
850+
Благодарных клиентов
480+
Разработанных кейсов
Преимущества Агентства DS-ART
ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
Мы занимаемся комплексным продвижением брендов под ключ в Москве не на словах, а на деле:
- Разрабатываем и эффективно реализуем рекламную стратегию
- Не «отмахиваемся» от вопросов, пожеланий, замечаний заказчиков – эффективно выстраиваем коммуникацию, готовы к доработкам, изменениям
- Знаем, что такое дедлайны, и не «выпадаем» из сроков
- Умеем быстро оптимизировать и выводить сайт в ТОП органического поиска
- Постоянно держим руку на пульсе – мониторим ЦА, адаптируем маркетинговые инструменты под новые задачи бизнеса
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- Создаем уникальный визуал для привлечения «правильной» целевой аудитории
Заказать продвижение бренда у ДС-АРТ – значит получить стопроцентный результат. Снижение показателя отказов, рост количества заявок с сайта, увеличение среднего чека, узнаваемость и постоянное повышение лояльности ЦА, позитивный имидж компании – далеко не все «плюшки», которые достаются нашим клиентам.
Выбираем быстрый и
правильный путь к успеху
Мы работаем просто и прозрачно:
- 1. Не «наворачиваем» цены – никаких накруток и скрытых комиссий, только достойная оплата наших профессиональных услуг.
- 2. Большой выбор тарифных пакетов под разные запросы клиентов.
- 3. Подбираем маркетинговые стратегии под ваш бюджет – неожиданных «сюрпризов» во время реализации проекта не будет.
- 4. Всегда на связи. Наши специалисты готовы 24/7 прийти на помощь. Мы заинтересованы в том, чтобы ваш бизнес продавался лучше.
Cарафанное радио
эффективная реклама
Один довольный клиент приведет еще одного, недовольный – уведет четверых. Нам хорошо знаком этот принцип, поэтому мы всегда печемся о репутации Digital Systems ART.
Соответствие самым свежим трендам digital маркетинга, регулярный мониторинг новых инструментов в сочетании с уже «видавшими виды» проверенными стратегиями продвижения бренда – «рабочая» формула успешного комплексного продвижения бизнеса.
Наш подход к работе у многих на слуху, и более 50% клиентов приходят к нам по рекомендации: каждый получают удовольствие от сотрудничества с DS ART, и советуют нас своим коллегам и друзьям.
Алена
Влад
Юрий
Команда «монстров»
интернет - маркетинга
DS-ART – это, прежде всего, профессиональные и «горящие на работе» кадры:
- Алена Берюкова – талантливый дизайнер проектов.
- Влад Барсуков – ответственный за репутацию бренда в сети.
- Юрий Мейклер – основатель агентства, опытный специалист в сфере маркетинга и рекламы.
А что, так можно было?!
Надеюсь, вы не устали, а вдохновились прочтением этого лонгрида – теперь знаете, куда бежать за упаковкой бизнеса.
Не переживайте, больше никаких размытых рассуждений, обобщенных формулировок, банальных картинок, холодных звонков, агрессивного «впаривания» и другого информационного шлака образца начала нулевых.
В 2023 году агентство полного цикла ДС-АРТ создаст привлекательный имидж вашего бренда и запустит рост продаж с космической скоростью в соответствии с новыми тенденциями цифрового маркетинга.
С любовью от команды DS-ART
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